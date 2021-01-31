26 ПУНКТІВ ІМУНІЗАЦІЇ ВІД COVID-19 ДІЯТИМУТЬ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Згідно з логістичним сценарієм імунізації населення проти COVID-19, департамент охорони здоров’я ОДА визначив 26 локацій під пункти щеплення.

Про це під повідомив очільник департаменту Олег Рибальченко.

«Імунізація буде проводитися на базі медзакладів. Однак в окремих приміщеннях. Ми не будемо поєднувати потоки охочих зробити щеплення від коронавірусної хвороби з іншими пацієнтами», – наголосив Олег Рибальченко.

Він додав, що пункти імунізації будуть оснащені необхідним обладнанням для повного циклу.

Нагадаємо, щоб отримати імунітет від COVID-19 необхідно зробити два щеплення з різницею у два тижні. Всього дві дози.

Як уже повідомлялося, 10 мобільних бригад доставлятимуть вакцину від коронавірусу у райони Кіровоградщини.