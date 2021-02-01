“КОВІДНІ” ЛІЖКА: МАЙЖЕ 90 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2501 жителі області, 2350 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 14,4 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 15,9 %.

151 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 56;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 41;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 16;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 7;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 2;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 19;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 10.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 13 тяжких хворих: 10 – в обласній лікарні, 1 – в Добровеличківській ЦРЛ, 1 – в Олександрійській міській лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 901 вільне.