КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика Кіровоградщини останньої доби: 3 захворіли, 61 людина одужала, 1 чоловік помер.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 лютого.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 54 ПЛР-тестування, в обласній лікарні тестувань не проводили.

Усі три випадки COVID-19 зареєстрували в м. Кропивницький.

Одужали від коронавірусу 9 жителів обласного центру, 24 з Благовіщенського району, 26 з Голованівського району та 2 з Добровеличківського району.

Нa Кіровогрaдщині за минулу добу зафіксували 1 летальний випадок. Йдеться про 53-річного чоловіка з Новоукраїнського району.