ВІЙНА ПІСЛЯ ВІЙНИ, АБО ЯК У НОВОМИРГОРОДІ ВОЮЮТЬ З ВЕТЕРАНАМИ

Ветеранська організація у Новомиргороді відома далеко за його межами. Передусім тим, що завдяки небайдужим містянам та місцевим підприємцям вдалося створити та облаштувати Меморіал пам`яті загиблим у російсько-українській війні. Мабуть саме така активність не сподобалася міській владі.

Проблеми з міським головою Ігорем Забажаном, розповідають ветерани, почалися ще під час будівництва Меморіалу. Адже він не відповідав на прохання допомогти у будівництві. Навіть здалося, що вичікував: “вийде чи не вийде”…

Деякий час все було тихо, доки не почалися виборчі перегони. Під час однієї з зустрічей з кандидатом на посаду міського голови Ігорем Забажаном ветерани озвучили пропозицію — створити структуру, яка б виконувала функції охорони муніципальних закладів. Ідея досить гарна, адже зараз охороною закладів у Новомиргороді опікується приватна фірма з іншої області. Крім того, така структура могла би й заробляти кошти для бюджету, виконуючи охорону на замовлення місцевих фермерів та підприємців. За умови створення муніципальної поліції (назвемо її так умовно) можна було вбити двох зайців: працевлаштувати ветеранів та залишити бюджетні кошти в місті. Ідея гарна і нібито сподобалася Ігорю Забажану. Навіть була усна обіцянка зробити це після виборів. Але вибори закінчилися… А обіцянки виявилися цяцянками.

Та найбільші проблеми почалися як раз після виборів. Справа в тому, що голова місцевої організації ветеранів Олег Драний став ще й депутатом місцевої ради. І одним з небагатьох, які почали відкрито критикувати Ігоря Забажана. Адже вже на першій сесії новообраної ради той вирішив зробити подарунок собі та своїм підлеглим — 200% премії до заробітної плати. Ігор Забажан прокоментував одному з обласних ЗМІ такий вчинок: мовляв, це — ініціатива депутатів. Та, мабуть, забув додати, що ініціативу озвучив та виставив на голосування депутат, який став заступником Ігоря Забажана. А отже, теж отримає ту саму надбавку до зарплати. За попередніми розрахунками це буде вартувати бюджету територіальної громади більше чотирьох мільйонів гривень на рік.

Таку премію, на думку депутатів, не можна призначати в умовах незатвердженого бюджету, коли не розпочалася робота в новоствореній громаді. Та ще й не було обліковано навіть майно, яке отримала громада після ліквідації Новомиргородського району. В самому формулюванні премії – ніби знущання над виборцями: “за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи”. Олег Драний тоді запропонував преміювати міського голову лише тоді, як міський голова дійсно покаже оті “високі досягнення”.

Апогеєм конфлікту стала акція протесту, що пройшла у Новомиргороді. На неї зібралося більше сотні містян. Для невеличкого містечка це — непересічна подія, адже акція відбулася в робочий день та час. Учасники акції запропонували міському голові відмовитися від частини премії. А зекономлені кошти використати для придбання сучасного автомобілю швидкої допомоги та дороговартісних ліків для боротьби з пневмонією.

Ігоря Забажана акція, здається, неабияк засмутила. Аж так, що до заходу долучився… спецпідрозділ МВС з Кропивницького для охорони громадського порядку. А місцеві правоохоронці отримали автоматичну вогнепальну зброю… Щоправда, ветерани попросили поліцейських не вдаватися до провокацій, особливо зі зброєю, та пообіцяли самостійно підтримували громадський порядок. Так і сталося: під час акції жодних порушень не було, а одна незначна провокація була швиденько припинена учасниками протесту.

Та думку мешканців міста Ігор Забажан, на жаль, не почув. Більш того, коментуючи вимоги містян, він звинуватив ветеранів … у бажанні зайняти посаду. “Весь конфлікт пояснюється далеко не турботою про громаду — один з організаторів хотів бути радником на платній основі. Але міська рада на платній основі набирає не радників, а працівників. Ми не можемо дозволити собі наразі платити радникам. Я відмовив ” – сказав журналістові Ігор Забажан.

Наразі протистояння у Новомиргороді продовжується. Незабаром – чергова сесія, на якій депутати планують винести на розгляд питання, які були озвучені під час акції.

Олексій ГОРА, спеціально для «НС», фото – CBN