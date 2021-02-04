“КОВІДНІ” ЛІЖКА: 90 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2281 житель області, 2153 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко. Зайнятість ліжок хворими становить 12,2 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 14,3 %.

128 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 45;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 27;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 15;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 8;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 3;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 19;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 11.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 8 тяжких хворих: 7 – в обласній лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 917 вільних.