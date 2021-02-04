“КОВІДНІ” ЛІЖКА: 90 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2281 житель області, 2153 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко. Зайнятість ліжок хворими становить 12,2 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 14,3 %.
128 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 45;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 27;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 15;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 8;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 3;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 19;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 11.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 8 тяжких хворих: 7 – в обласній лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 917 вільних.