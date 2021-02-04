КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 4 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика області за останюю добу: 25 мешканців області захворіли, 68 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 4 лютого.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 333 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 13.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

п’ять у м. Кропивницькому;

два у м. Олександрія;

один у м. Світловодськ;

один у Благовіщенському районі;

п’ять у Гайворонському районі;

один у Добровеличківському районі;

один у Знам‘янському районі;

один у Компаніївському районі;

шість у Новоархангельському районі;

два в Олександрівському районі.

Одужали від коронавірусу 16 жителів обласного центру, по 1 з м. Олександрія, Знам’янського, Маловисківського та Устинівського районах, 9 у м. Світловодськ, 4 з Благовіщенського району, 3 з Долинського району, 17 з Новомиргородського району та 15 з Новоукраїнського району.

Нa Кіровогрaдщині за минулу добу зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 63-річного чоловіка з м. Олександрія та 83-річного чоловіка з Устинівського району.