МИНУЛОГО РОКУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НАРОДИЛОСЯ ПОНАД 5 ТИСЯЧ ДІТЕЙ

У 2020-му на Кіровоградщині народилося 5820 дітей, серед яких – 65 двієнь, 1 трійня та 1 четвірня.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

Серед новонароджених – 40, які народилися з низькою вагою.

«Це діти, які при народженні важили до півтора кілограма. 80% – з’явилися на світ в обласному перинатальному центрі, решта – у міських і районних пологових», – додав Олег Рибальченко.

Найбільше малюків народилося у пологовому будинку №1 Кропивницького – 1893, в обласному перинатальному центрі – 1307 та в Олександрії – 378.

Загалом в області 22 пологові стаціонари.