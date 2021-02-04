НЕСІТЬ ВАШІ ГРОШІ – БО БУТИ БІДІ

Скільки в нас у країні правоохоронців? Та достобіса!

Поліція, Нацгвардія, НАБУ, прокуратура, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ДБР, СБУ, Управління державної охорони… Нехай, Службу зовнішньої розвідки рахувати не будемо. А також податкову, митницю тощо, а також військову прокуратуру та військову службу правопорядку (вже є законопроєкт про реформування її у військову поліцію). І Держслужбу фінансової розвідки та Держпрацю, які для декого страшніші за поліцію за повноваженнями і за каральними можливостями. Та комусь нагорі цього здається замало. Тому в нас депутати від «Слуги народу» хочуть створити ще таке собі Бюро економічної безпеки, яке нібито перебере на себе розслідування економічних злочинів від СБУ, поліції та податкової. Буде користь, як ви думаєте?

Знаєте, скільки правоохоронних органів в Австралії? Три. Поліція, федеральна та у штатах, Управління запобігання злочинності (воно тяжкими злочинами займається – корупція, міжнародний наркотрафік) та Служба безпеки Австралії. Є інші контролюючі органи, чи не найстрашніша – Служба регулювання риболовства, але в ній нема погонів, нема генералів з лампасами, коли когось ловлять на порушеннях, передають справу поліції. Навіть генерал-губернатора Девіда Херлі та прем’єра Скотта Джона Моррісона охороняє поліція, а не якась окрема спецслужба.

Кількість правоохоронців в країні – чи не одна з найнижчих у світі (точної статистики немає по країнах типу Сомалі). Насправді найнижча… у Китаї. Взагалі 1,6 мільйона лише поліцейських. Але, зважаючи на загальну кількість населення, на одного місцевого копа чи працівника Міндержбезпеки або Народної озброєної поліції припадає 896 громадян. А в Росії, до прикладу, один правоохоронець – на кожні 195 «саатєчєствєннікав». Така ж кількість, як не дивно, у Греції. Ці держави – рекордсмени з великих країн. У США – один правоохоронець (включаючи поліцію, ФБР, Агентство з нацбезбеки та ще багато інших) на 479 осіб. Це дані зі звіту ООН на початок минулого року.

В Україні, за цими підрахунками, на кожних 279 з нас – один рядовий, чи сержант, чи прапорщик, чи майор, чи генерал. В три з гаком разів більше, ніж у Китаї, який вважається менш демократичним за Україну…

Дуже вірогідно, з’являться ще кілька тисяч «економістів – борців» у новостворюваному Бюро економічної безпеки. Економіки в країні все менше, тих, хто має її контролювати – все більше. Найкоротший шлях до прірви. І ви вірите, що поліція та СБУ, відповідні підрозділи отак запросто віддадуть якимось новачкам- самозванцям все? Пригадується фраза з російського серіалу «Менти»: «Это наша корова, и мы ее доим»…

Будуть догризати тих, до кого у колег досі руки не дотягнулися. Ну і політичних опонентів можна «потренувати» (це мені колись один знайомий з податкової сказав про це поняття, яке в них було. Бізнесмена, який відмовлявся, скажімо так, «спонсорувати» «правильні» фонди чи структури, ставили на «тренінг». Це щоденні перевірки податковою, пожежними, Держпрацею тощо. Мало хто витримував таке, лише якщо була дуже серйозна «криша», дах).

Слова, що у заголовку, написав колись Булат Окуджава для кіно про Буратіно. Люди, готуйтеся! Здається, держава виходить на чергове полювання за вашими чотирма сольдо. У новій формі, з «корочками», дехто при лампасах… Хоча, а чого це я так упереджено? Може, туди, у нову службу, прийдуть кришталево чисті молоді інтелектуали з Гарвардом чи Оксфордом за плечима, татуюванням у вигляді тризуба на плечі та гордо розправленими плечима? Дай бог…

Геннадій РИБЧЕНКОВ