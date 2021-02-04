НОВОВВЕДЕННЯ В ПЛАТІЖКАХ: ПРО СУБСИДІЇ, КОМПЕНСАЦІЮ ТА ЦІНИ ВІД «НАФТОГАЗУ»

На початку нового, 2021-го, року Кабінет міністрів України скасував пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії. А вже 1 лютого уряд затвердив порядок компенсацій для людей, які використовують електроопалення. Також в Кабміні дещо пом’якшили вимоги до отримувачів субсидій, тож тепер більше людей зможуть оформити допомогу. Як ці рішення українського уряду відобразяться в платіжках за комунальні послуги у мешканців Кіровоградщини і хто ще з 1 січня отримав право на субсидії для оплати послуг ЖКГ – пояснює «Народне слово».

Нові тарифи від «Нафтогазу»

Як повідомляє обласна державна адміністрація, з 1 лютого почало діяти запроваджене урядом обмеження для ціни на газ для населення. А саме: урядовці визначили граничну ціну на газ – не більше 6,99 гривні за кубометр. Директорка департаменту житлово-комунального господарства ОДА Ольга Довжук пояснила, що для жителів Кіровоградської області «Нафтогаз» знизив тариф до 6,86 гривні.

– Вартість кубометра 6,86 гривні вказана з ПДВ. Тобто, вже у березні споживачі отримають платіжки за новими, зниженими тарифами. Врегульовані ціни на газ діятимуть до 31 березня, – розповіла очільниця департаменту.

Нагадаємо: у січні тариф на газ для жителів Кіровоградщини становив 7,22 гривні за кубометр без урахування сплати за розподіл.

Електроенергія: з компенсацією та без пільгового тарифу

Як ми вже повідомляли читачам в попередніх номерах «Народного слова», Кабінет міністрів України з 1 січня скасував до 31 березня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії у розмірі 0,9 грн/кВт-год і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 гривень за кВт-год.. Тож тепер і побутові споживаачі на Кіровоградщині, як і по всій Україні, сплачуватимуть за спожиту електроенергію за єдиним тарифом.

При цьому коефіцієнти для багатозонних лічильників після 1 січня 2021 року не змінилися. Тож власники 2-зонних електролічильників сплачуватимуть 0,5 тарифу з 23:00 до 7:00, а за повним тарифом – в інші години доби. Ті, хто вдома встановив 3-зонний електролічильник, платитиме 0,4 тарифу з 23:00 до 7:00, повний тариф з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00, а 1,5 тарифу – з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00.

Щоб досягти максимального ефекту економії, спеціалісти рекомендують змістити роботу деяких побутових приладів на нічний час. Наприклад, цілодобово працює холодильник, але вночі це може коштувати менше. До того ж можна спеціально вмикати в конкретний “економний” час бойлер, кондиціонер, обігрівач, пральну та посудомийну машину, заряджати ноутбуки, смартфони, електросамокати та іншу техніку.

А як щодо електроопалення? Адже після заборони встановлення газового опалення в будівлях, вищих за три поверхи, багато мешканців багатоповерхівок Кіровоградщини перейшли на електричні системи опалення квартир. Виявилося, що тут побутовим споживачам також на допомогу прийшло рішення уряду.

Як пояснила Ольга Довжук, ще 29 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету і, у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію, передбачила компенсацію споживачам, які мають електроопалення. Як виявилося, в державному бюджеті з наших податків споживачам на цю компенсацію виділили 1,4 мільярда гривень.

– Законодавець визначив наразі категорії споживачів, яким передбачена виплата через зростання тарифу та електроенергію. Компенсації виплачуватимуться мешканцям будинків, у тому числі готельного типу, квартир і гуртожитків, які обладнані в встановленому порядку електроопалювальними установками. Це стосується не лише споживачів у містах, а й у селах. Також компенсація передбачена мешканцям багатоквартирних будинків, у яких немає ані газу, ані централізованого теплопостачання. Плюс до категорії людей, яким буде відшкодування, належать багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, – роз’яснила пані Довжук.

Та вже в понеділок, 1 лютого, Кабмін ухвалив постанову №64, де затвердив порядок компенсацій для людей, які використовують електроопалення. Така компенсація буде нараховуватися автоматично, на особові рахунки споживачів. Жодних довідок чи заяв власникам домогосподарств писати не треба.

Компенсації виплачуватимуться людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками, й тим, у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. При цьому компенсацію на оплату електричної енергії, спожиту у I кварталі 2021 року, не дадуть тим, хто отримує житлову субсидію.

Важливо, що це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Наголошую, що людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні, – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що компенсації для громадян, у яких встановлене електроопалення – один із восьми кроків урядової стратегії з подолання тарифної кризи та створення справедливих правил на ринку газу.

Виплати компенсації будуть здійснювати коштом залишкових грошей на спеціальному рахунку Міністерства соціальної політики. Розмір компенсації розраховуватиметься постачальником послуг, який також буде нараховувати кошти на рахунки споживачів.

Цікаво, що цією ж постановою уряд вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів для держрегулювання.

Що з субсидіями?

В Україні державні субсидії надаються неплатоспроможним громадянам на покриття комунальних витрат. Держвиплати можуть оформити громадяни України, чиї витрати на оплату ЖКГ перевищують визначений для них oбoв’язкoвий платіж. Останній залежить від дoхoдів сім’ї.

Щоб вирахувати oбoв’язкoвий відсoтoк платежу, неoбхіднo сеpедньoмісячний сукупний дохід сім’ї поділити на кількість її членів, а потім сеpедньoмісячний дохід на одну oсoбу поділити на пpoжиткoвий мінімум. Підкажемо: на сьогодні прожитковий мінімум становить 2189 гpивень. Oтpиманий результат пoтpібнo поділити на два, а потім пoмнoжити на 15 відсотків. Це і буде відсoтoк oбoв’язкoвoгo платежу.

У січні понад 3,1 мільйона українців отримали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, в середньому – по 1633 гривень на домогосподарство на місяць. Директор департаменту соціального захисту населення ОДА Олександр Догаров зазначав, що розрахунок розміру житлової субсидії та пільг на опалювальний період 2020-2021 років для кіровоградців органи соцзахисту провели ще у листопаді.

– У грошовій безготівковій формі субсидію отримали 4,8 тисяч домогосподарств області на суму 5,6 мільйонів гривень. Це на третину більше, ніж у жовтні 2020 року. Готівкою отримали 86 тисяч домогосподарств на загальну суму 106,8 мільйонів гривень, що на 43 відсотка більше, ніж у жовтні 2020 року, – пояснював тоді він.

Станом на листопад середній розмір субсидії на Кіровоградщині становив 1236,06 гривень.

Скасування пільгового тарифу і визначення верхньої тарифної межі на газ – цими рішеннями щодо порядку нарахування за комунальні послуги в Кабміні не обмежилися. З нового року уряд дещо пом’якшив вимоги до отримувачів субсидій, а також розширив коло людей, які мають на неї право.

Тепер на субсидію претендуватимуть сім’ї, «у складі яких є особи, які офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладено договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку».

Також Кабмін дозволив звертатись по субсидію тим, хто впродовж року успадкував або отримав у подарунок житло чи транспорт вартістю понад 50 тисяч гривень. Крім того, уряд надав право на субсидію тим сім’ям, члени яких не мають доходів та які звільнені від сплати єдиного соціального внеску. Раніше субсидію їм могла призначити лише спецкомісія.

Відтепер для отримання субсидії враховуватимуть не опалювальну площу як граничну, а загальну. Тож для субсидіантів загальна площа житлового приміщення не повинна перевищувати 130 квадратних метрів для квартир і 230 «квадратів» для будинків.

Як і торік, наразі діє спрощена процедура оформлення субсидії для українців, які стали на облік в центрах зайнятості. При цьому субсидія розраховується на 50 відсотків більші соцнорми споживання газу, електроенергії та водопостачання.

Для тих, хто хоче оформити субсидію вперше, Мінсоцполітики пропонує подати заявку онлайн через сайт subsidii.mlsp.gov.ua. Авторизуватись можна за допомогою BankID, електронного цифрового підпису або електронної пошти. У перших двох випадках достатньо заповнити заяву і декларацію онлайн – і управління соцзахисту розгляне заявку та призначить субсидію. У разі використання електронної пошти доведеться роздрукувати заповнені документи і занести їх особисто до ЦНАПу чи посадовця територіальної громади, або ж надіслати документи до органу соцзахисту поштою.

Призначення субсидії відбувається впродовж 10 днів, а якщо потрібно обстежити матеріально-побутові умови сім’ї, то впродовж місяця. Варто зауважити, що з нового року «Ощадбанк» інформує одержувачів субсидій та пільг за допомогою месенджерів.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ

В статті використані матеріали Центру громадського моніторингу та контролю