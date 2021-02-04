ЯК ВАКЦИНУВАТИМЕТЬСЯ КІРОВОГРАДЩИНА

Кіровоградщина вже подала заявку на вакцини від коронавірусу для першої хвилі імунізації. Кого вакцинуватимуть у першу чергу та вистачить усім?

Для першої хвилі імунізації Кіровоградська область має більше 15 тисяч осіб груп ризику, сформована заявка на відповдну кількість доз вакцини від коронавірусу. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

Він нагадав, що насамперед вакцинацію робитимуть жителям із груп ризику.

«До пріоритетних груп населення належать працівники сфери охорони здоров’я, військові, освітяни, люди похилого віку та особи, які проживають у соцзакладах, люди з супутніми захворюваннями тощо. В нашій області таких – близько 15 тисяч. 7 тисяч вже офіційно дали згоду на імунізацію», – зазначив Олег Рибальченко.

Нагадаємо, раніше очільник держави повідомив, що вакцинація від COVID-19 в Україні може стартувати, як планувалося, у лютому.

Згідно з логістичним планом імунізації населення Кіровоградської області від коронавірусу, департамент охорони здоров’я ОДА сформував 10 мобільних бригад, які доставлятимуть вакцину від СOVID-19 до районів.

«Щойно ми отримаємо вакцину, протягом 5 діб її потрібно передати центрам первинної медико-санітарної допомоги в районах. Саме вони будуть забезпечувати імунізацію населення. Ми визначили 10 мобільних бригад. Їхнє завдання – оперативно доставити вакцину безпосередньо з центрального рівня до кожного району», – пояснив Олег Рибальченко.

Він додав, що у районах також будуть сформовані бригади, які логістично забезпечать вакциною організовані колективи. Йдеться про лікарні, госпітальні бази, будинки для літніх людей та інші соціальні структури.

Як повідомив голова ОДА Андрій Назаренко, записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу можна буде через онлайн-платформу. Зараз над нею ще працюють в уряді, але обіцяють презентувати до кінця лютого.

А ТИМ ЧАСОМ…

У рамках будівництва легеневого відділення у Центральній міській лікарні Кропивницького запрацює і киснева станція. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко.

«Місто готується до відкриття легеневого відділення в умовах стаціонару ЦМЛ №1. Роботи на завершальній стадії. Там же запрацює і киснева станція. Фактично, в лікарні вже готові до подачі потокового кисню до відділень, де лікують хворих на коронавірус. Це одна з наших госпітальних баз», – зауважив Олег Рибальченко.

Цього тижня в обласному госпіталі для ветеранів війни вже запрацювала сучасна киснева станція з «бочками» загальною ємністю 4 тони рідкого кисню.

«Трохи більше ніж за місяць нам вдалося побудувати кисневу станцію, яка забезпечить повноцінну подачу кисню до палат, відведених зараз під лікування коронавірусу. А коли епідемія закінчиться, кисень знадобиться пацієнтам із серцево-судинними хворобами, нирковою недостатністю і таке інше. Тобто станція – це інвестиція у медицину на десятиліття. Дякую і головному лікарю і підрядникам, які злагоджено відпрацювали завдання президента», – сказав під час відкриття Андрій Назаренко.

Він уточнив, що станція, будівельні роботи, а також реконструкція кисневої рампи на 10 балонів, трубопроводи для централізованої подачі кисню обійшлися в 7,4 мільйона гривень. Кошти торік грудні виділила держава.