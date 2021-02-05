ГОЛОВА ОДА ІНІЦІЮЄ СТВОРЕННЯ РАЙОННИХ КООРДИНАЦІЙНИХ РАД ІЗ ПИТАНЬ ВЕТЕРАНІВ АТО/ООС

Голова облдержадміністрації Андрій Назаренко ініціює створення координаційних рад із питань ветеранів АТО/ООС при чотирьох об’єднаних районних державних адміністраціях. Він повідомив, що з такою пропозицією звертатиметься до очільників районів, щойно їх призначить президент.

«Я звернуся до нових керівників РДА з тим, щоб у районах сформували свої координаційні ради, які опікуватимуться питаннями наших захисників. Також, коли нові голови призначать своїх радників із питань учасників АТО, запропоную координаційній раді при ОДА долучити цих людей до роботи в своїй команді», – зазначив Андрій Назаренко.

Як уже повідомлялося, минулого тижня військові й ветеранські спільноти Кіровоградщини визначилися зі складом координаційної ради з питань ветеранів АТО/ООС при облдержадміністрації.

Згідно з положенням про координаційну раду з питань ветеранів АТО/ООС, до її складу можуть входити представники громадських організацій та об’єднань ветеранів, учасників бойових дій АТО/ООС, родини загиблих.

До складу координаційної ради може бути делеговано не більше як по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Згідно з рішенням військових і ветеранських спільнот Кіровоградщини, до складу ради увійшли 23 представників громадських організацій.

Перше засідання координаційна рада має намір провести цього місяця.