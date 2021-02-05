“КОВІДНІ ЛІЖКА”: ЗАЙНЯТІСТЬ – 12 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 2272 жителів області, 2146 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 12 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 13,8 %.

126 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 44;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 24;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 15;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 9;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 3;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 18;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 13.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 9 тяжких хворих: 8 – в обласній лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 934 вільних.