“КОВІДНІ ЛІЖКА”: ЗАЙНЯТІСТЬ – 12 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 2272 жителів області, 2146 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 12 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 13,8 %.
126 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 44;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 24;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 15;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 9;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 3;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 18;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 13.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 9 тяжких хворих: 8 – в обласній лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 934 вільних.