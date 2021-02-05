КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 5 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика Кіровоградщини останньої доби: 25 захворіли, 31 одужала, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 5 лютого.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 427 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 15.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

п’ять у м. Кропивницькому;

два у м. Олександрія;

чотири у Вільшанському районі;

один у Знам’янському районі;

один у Компаніївському районі;

один у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

три у Новомиргородському районі;

два у Новоукраїнському районі;

два в Олександрійському районі;

два у Петрівському районі;

один в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 11 жителів обласного центру, 2 з м. Олександрія та стільки ж з м. Знам’янка та Новоархангельського району, 6 в Благовіщенському районі, по 1 з Гайворонського, Новгородківського, Новомиргородського, Новоукраїнського та Світловодського районів, а також 3 в Знам’янському районі.

Нa Кіровогрaдщині за минулу добу зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 50-річного чоловіка з Гайворонського району, 62-річну жінку з м. Кропивницький та 64-річну жінку з Новомиргородського району.