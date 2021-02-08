“КОВІДНІ” ЛІЖКА НА КІРОВОГРАДЩИНІ: 90 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2278 жителів області, 2153 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 11,9 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 13%.

125 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 43;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 27;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 16;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 7;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 3;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 14;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 15.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 12 тяжких хворих: 10 – в обласній лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни, 1 – у Маловисківській центральній районній лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 932 вільних.