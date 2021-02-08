НА ПЕРЕДОВУ ПОТРІБНА ДОПОМОГА!

«Друзі! Знову отримали прохання про допомогу від наших захисників з передової. Потрібна ваша допомога!!! Самим нам не під силу це все підняти!!! Тільки разом ми зможемо перемогти сволоту, яка прийшла на нашу землю!». З такими словами звертається до небайдужих Волонтерська група Павла Кучеренка, яка від початку війни на Сході постійно збирає та доправляє бійцям інструменти, обладнання, техніку тощо.

Цього разу, повідомляють волонтери, нашим захисникам дуже потрібні :

Електрогенератор;

Скоби, цвяхи, саморізи;

Лопати, молотки, кірки та сокири;

Плівка для накриття бліндажів;

Теплі рукавички, шкарпетки та устілки;

Ланцюги для бензопили, напилки;

Мікрохвильова піч;

Мішки (дуже багато, можно к/в);

Електропровід 2.5 перетину, 200 м;

Двотактне масло (для бензопили);

Газовий балон;

Бак під питну воду на 100-200 літрів.

Також є прохання до домогосподарок – напекти нашим захисникам смаколиків.

Наш канал на YouTube : Волонтер Павел Кучеренко

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