НА ТРАСАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ОБМЕЖИЛИ РУХ

Відсьогодні обмежено рух для вантажівок на кількох трасах області.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко:

“Сьогодні з 13:00 Служби автодоріг Черкаської області тимчасово обмежує рух вантажівок на трасах: М05 Київ-Одеса, Н01 Київ-Знам’янка, Н08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Усі три проходять через Кіровоградщину.

Також про обмеження попереджають САД Київщини, Полтавщини і Житомирщини.

Водії, зверніть увагу! Про розблокування руху повідомлять додатково”.