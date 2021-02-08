СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ОЧОЛИЛИ ТОП ПРОФЕСІЙ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ВАКАНСІЙ

Лікувальні заклади Кіровоградщини потребують 33 лікарів загальної практики – сімейних лікарів.

Медичні працівники потрібні у закладах охорони здоров’я таких районів Кіровоградщини:

Голованівський – 2 вакансії (заробітна плата: 6000 грн);

Добровеличківський – 1 вакансія (заробітна плата: 7590 грн);

Знам’янський – 4 вакансії (заробітна плата: 8 682/10 902/12 486 грн);

Компаніївський – 1 вакансія (заробітна плата: 6000 грн);

Кропивницький – 4 вакансії (заробітна плата: 10000 грн);

Маловисківський – 13 вакансій (заробітна плата: 6000/6100 грн) та 2 вакансії з неповною зайнятістю (заробітна плата: 3000 грн);

Олександрівський – 5 вакансій (заробітна плата: 10301,50 грн);

Світловодський – 1 вакансія (заробітна плата: 8843 грн).

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості