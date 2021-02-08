У ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПОВЕРНУТО МАЙНО

Новоукраїнською місцевою прокуратурою Кіровоградської області забезпечено виконання рішення суду та реально повернуто територіальній громаді систему водопостачання, оціночна вартість якої становить 31,5 мільйони гривень.

Голованівським районним судом задоволено позов місцевої прокуратури про повернення нерухомого майна комунальної власності, що знаходиться в с. Межирічка Голованівського району Кіровоградської області та було передане в оренду без достатньої правової підстави.

Після цього Новоукраїнською місцевою прокуратурою вжито своєчасних та достатніх заходів до реального повернення вищевказаного нерухомого майна територіальній громаді.

Робота органів прокуратури у цьому напрямку триває.