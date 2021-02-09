ДО КІНЦЯ СЕЗОНУ ТЕПЛО НА КІРОВОГРАДЩИНІ ДОРОЖЧАТИ НЕ БУДЕ

Тариф на тепло для населення до кінця цього опалювального сезону не збільшуватиметься, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ у необхідних обсягах для безперебійного постачання носія.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

“Сьогодні відбулася важлива подія – за ініціативи президента Кабмін і Асоціація міст України підписали меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії.

На Кіровоградщині чотири міста мають централізоване теплопостачання – Кропивницький, Олександрія, Світловодськ і Долинська. Вони є членами Асоціації міст України. Відтак на них поширюється дія меморандуму”.