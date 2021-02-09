КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика останньої доби: 20 мешканців області захворіли, 57 одужали, 4 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 лютого.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 157 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 25.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
п’ять у м. Кропивницькому;
три у м. Олександрія;
два у Бобринецькому районі;
три у Гайворонському районі;
один у Голованівському районі;
два у Добровеличківському районі;
два у Кропивницькому районі;
один в Олександрівському районі;
один в Олександрійському районі.
Одужали від коронавірусу 14 жителів обласного центру, 9 з м. Олександрія, по 1 з м. Знам’янка та Благовіщенського, Вільшанського, Голованівського, Добровеличківського та Устинівського районів, 2 в Бобринецькому районі та стільки ж в Маловисківському, Олександрівському та Онуфріївському районах, 4 з Компаніївського району, 10 в Кропивницькому районі та 6 в Олександрійському районі.
Нa Кіровогрaдщині за минулу добу зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 81-річну жінку та 82-річного чоловіка з м. Кропивницького, 69-річного чоловіка з Долинського району, а також чоловіка 78 років з Олександрівського району.