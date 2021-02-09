КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика останньої доби: 20 мешканців області захворіли, 57 одужали, 4 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 лютого.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 157 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 25.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

п’ять у м. Кропивницькому;

три у м. Олександрія;

два у Бобринецькому районі;

три у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

два у Добровеличківському районі;

два у Кропивницькому районі;

один в Олександрівському районі;

один в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу 14 жителів обласного центру, 9 з м. Олександрія, по 1 з м. Знам’янка та Благовіщенського, Вільшанського, Голованівського, Добровеличківського та Устинівського районів, 2 в Бобринецькому районі та стільки ж в Маловисківському, Олександрівському та Онуфріївському районах, 4 з Компаніївського району, 10 в Кропивницькому районі та 6 в Олександрійському районі.

Нa Кіровогрaдщині за минулу добу зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 81-річну жінку та 82-річного чоловіка з м. Кропивницького, 69-річного чоловіка з Долинського району, а також чоловіка 78 років з Олександрівського району.