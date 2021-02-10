“КОВІДНІ” ЛІЖКА КІРОВОГРАДЩИНИ: 89 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2233 жителів області, 2118 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 11,0 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 12,3%.
115 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 40;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 23;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 14;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 9;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 3;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 12;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 14 тяжких хворих: 10 – в обласній лікарні, 1 – в Центральній міській лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни, 2 – у Маловисківській центральній районній лікарні.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 944 вільних.