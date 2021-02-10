СУДИТИМУТЬ ВОДІЯ АВТОБУСУ, ЯКИЙ СПРИЧИНИВ СМЕРТЕЛЬНУ АВАРІЮ НА ТРАСІ КИЇВ-ОДЕСА

ДТП за участю двох пасажирських автобусів сталася в нічний час, 13 серпня 2020 року, на трасі М-05 Київ-Одеса, на території Благовіщенського району.

За даними слідства, водій автобусу не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з іншим транспортним засобом, який рухався попереду.

У результаті зіткнення дві людини загинули, ще 10 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Водієві інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, які спричинили загибель людей).

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 42-річного водія автобусу.

У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.