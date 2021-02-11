“КОВІДНІ” ЛІЖКА КІРОВОГРАДЩИНИ: ЗАЙНЯТІ – 11 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 2214 жителів області, 2099 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 11 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 12,7%.

115 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 36;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 22;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 15;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 16;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 2;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 12;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 12.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 15 тяжких хворих: 12 – в обласній лікарні, 1 – в Центральній міській лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни, 1 – у Маловисківській центральній районній лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 946 вільних.