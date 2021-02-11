НОВІ РАЙОНИ – НОВІ ПРАВИЛА: ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЛЮДЕЙ

Нині на Кіровоградщині шляхом об’єднання з 21 районів залишилося чотири, тож райадміністрації втратили свої повноваження. Також землі, які перебували на балансі РДА, мають передати до комунальної власності громад. Як відбувається передача земель громадам, які скандали у зв’язку з цим спалахнули в Кіровоградській області і як звільняли кіровоградських держслужбовців – аналізувало «Народне слово».

Як на Кіровоградщині землю передавали

Реорганізація районів розпочалася з грудня 2020 року, коли набув чинності закон про розмежування повноважень і ресурсів між районами та громадами. А ось питання, хто ж розпоряджатиметься землями, які раніше були на балансі РДА, піднімалося вже на старті реформи: процес передачі землі сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів у комунальну власність об’єднаних територіальних громад стартував ще у лютому 2018 року.

– Ми маємо повноцінно передати землі ОТГ, щоб вони повноцінно управляли цими землями. Відзавтра жоден геокадастр країни не має права приймати одноосібні рішення, – наголосив тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Та не так все швидко сталося, як гадалося.

У жовтні 2020 року президент підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» про передачу земель ОТГ з держвласності. Але для чіткого регулювання потрібен закон, який визначить механізм і передбачить алгоритм дій.

Відповідний законопроєкт зареєстрували під номером 2194. Зокрема, він передбачає передачу землі держвласності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад, встановлює чіткий механізм порядку встановлення і фіксування у Держземкадастрі меж громад. Також органи місцевого самоврядування, згідно законопроєкту, матимуть повноваження затверджувати детальне планування території за межами населених пунктів.

Та проєкт закону і досі є лише проєктом. Адже 2 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла підтримати в цілому законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» і направила його на повторне читання.

І хоч поки чіткого механізму немає, а є купа правових колізій, але ОТГ вже почали отримувати землі.

Кіровоградщина зорієнтувалася швидко: наразі в області пройшло щонайменше п’ять хвиль передачі. Зокрема, 4 лютого в Держгеокадастрі підписали акти приймання-передачі земель загальною площею на 105,0037 га, розташованих на території Попельнастівської громади.

До цього 29 січня перший заступник голови Кіровоградської ОДА Валерій Жалдак повідомив, що Вільшанська, Надлацька, Новоукраїнська та Кетрисанівська громади отримали з державної у свою власність землі с/г призначення.

– Акти приймання-передачі земель підписали Вільшанська – на більш як 216 гектарів землі, Надлацька – на 29 гектарів землі, Новоукраїнська – на понад 25 гектар і Кетрисанівська – на майже 5 гектарів землі. Всього – 275, 8148 гектарів. Можливість розпоряджатися землями самостійно сприятиме збільшенню надходжень до бюджету та залученню додаткових інвестицій – уточнив Валерій Жалдак.

Третя хвиля відбулася у грудні 2020 року, коли у головному управлінні Держгеокадастру у Кіровоградщини проведено чергову передачу земель с/г призначення. Земельні ділянки у комунальну власність отримали: Благовіщенська ОТГ – 4647,0578 га, Гайворонська ОТГ – 3913,1429 га, Долинська ОТГ – 5602,6303 га, Злинська ОТГ – 866,1078 га, Новопразька – 819,2375 га, Світловодська ОТГ – 1933,8946 га.

Раніше, 26 листопада та 4 грудня 2020 року, дев’яти ОТГ передано у комунальну власність 21,6 тисячі га угідь. Таким чином об’єднані територіальні громади Кіровоградщини вже отримали 39,4 тис. га земель сільськогосподарського призначення з державної власності у комунальну.

Отже, станом на 321 грудня 2020 року територіальні громади Кіровоградщини вже отримали 139,6 тис. гектара сільськогосподарських земель, базуючись на указі президента від 15 жовтня. А врахувавши дані щодо передачі державних земель в комунальну власність (відповідно до розпорядження № 60-р від 31 січня 2018 року) – 184,83 тис. гектара державних земель сільськогосподарського призначення. Наразі область входить до четверки лідерів у цьому процесі.

А після нас – хоч трава не рости

Замість більше 11 тисяч місцевих рад в Україні сформували 1469 спроможних територіальних громад. А замість 490 старих районів – 136 нових.

Згідно з адміністративно-територальною реформою, в області залишається 4 райони – Голованівський (колишні Голованівський, Новоархангельський, Вільшанський, Гайворонський та Благовіщенський райони), Кропивницький (колишні Кропивницький, Олександрівський, Знам’янський, Новгородківський, Устинівський, Долинський, Компаніївський та Бобринецький), Новоукраїнський (колишні Новоукраїнський, Маловисківський, Добровеличківський та Новомиргородський) та Олександрійський (колишні Олександрійський, Петрівський, Світловодський, Онуфріївський). Відповідно і кількість районних державних адміністрацій буде скорочено до чотирьох.

Тож повноваження, які раніше виконували РДА, мають передати в інші органи – або обласних адміністрацій, або місцевих рад. Адже у чотирьох РДА, які залишаються, повноваження також зводяться до мінімуму.

Та деякі держслужбовці замість того, щоб передавати повноваження і обов’язки, керуючись насамперед інтересами громад, вирішили їх ігнорувати. Така ситуація склалася з Олександрійською рай адміністрацією.

Просто перед новорічними святами, 31 грудня 2020 року, Олександрійська РДА заявила, що Олександрійська центральна районна бібліотека імені Дмитра Чижевського, яка на їхньому балансі, буде ліквідована.

Таким чином 21 працівник бібліотеки опинилися під загрозою звільнення, а доля ж унікального книжкового фонду й історичного приміщення залишається невідомою.

Директорка закладу Надія Чуянова розповіла виданню «Без купюр», що для неї, як і для решти колективу, рішення чиновників стало несподіванкою.

– Ми передали всі 29 бібліотек-філій об’єднаним територіальним громадам. Думали, що наш заклад також передадуть територіальній громаді Олександрії, оскільки він знаходиться на його території, і ми працюватимемо в централізованій міській бібліотечній системі. Але 31 грудня нас ознайомили з розпорядженням про те, що бібліотека ліквідовується як юридична особа. Мене і колектив попередили, що через два місяці нас звільнять, оскільки немає можливості перевести на іншу роботу в зв’язку з її відсутністю, – прокоментувала директорка бібліотеки.

В РДА про ліквідацію не попередили і районну раду – зголосились на те, що адміністрація є юридично єдиним засновником книгозбиральні з 70-річною історією.

У свою чергу заступниця голови міської ради Ірина Черемис зазначила, що час для передачі закладів з районного балансу на місцеві є:

– Згідно з законодавством про децентралізацію, ще є час для передачі районних закладів та майна територіальній громаді міста, однак з приводу передачі бібліотеки ніхто не звертався. Ми не знаємо, можливо, якась інша ОТГ забирає її. Нам повинні були написати листа для того, щоб ми розглянули таку можливість. Але нічого не надходило.

Водночас перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, який і підписав розпорядження про ліквідацію бібліотеки, запевнив, що чиновники начебто зверталися з цього приводу:

– В районному бюджеті немає грошей, – розповів виданню «Без купюр» Коваль. – У нас чотири ОТГ на території району, які відмовилися брати цю бібліотеку. Вона знаходиться на території Олександрії. Це одне. А друге те, що в кожної є свої бібліотеки. Олександрійській ОТГ пропонували взяти цю бібліотеку, як це передбачено чинним законодавством. Нікому вона не потрібна. В місті Олександрії вистачає своїх бібліотек, в цю майже ніхто не ходить, бо вона знаходиться у віддаленому місці. Я розумію, що вона там має якусь історичну цінність… Це приміщення наше і міста Олександрії. Фінансування – нуль.

Проти ліквідації повстали олександрійці, і проблема прозвучала за межами Кіровоградщини. Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що Олександрійська РДА не повідомила міністерство про ліквідацію закладу культури, що є порушенням.

– Поспілкувався з місцевою владою. І обласна, і міська влада вже в курсі подій. Мер Олександрії Сергій Кузьменко тримає на контролі розвиток ситуації, хоча бібліотека і не знаходиться в міському підпорядкуванні. З листом щодо подальшої долі закладу районна влада до мерії звернулася тільки після розголосу ситуації у соцмережах. Такі непорозуміння спричинені діями районної влади, яка знаходиться в стадії розформування. Домовились у конструктивній співпраці знайти вихід із ситуації. Міністерство з місцевою та обласною владою вже напрацьовують рішення, як зберегти приміщення, бібліотечний фонд і робочі місця для людей, які там працюють. І можливо створити на базі бібліотеки музей Дмитра Чижевського та читацьку залу, – написав міністр у соцмережі.

Пізніше міністр провів селекторну нараду з головами ОДА, адже приклад Олександрії виявив низку випадків, коли райадміністрації по Україні вирішили ліквідувати заклади культури. Олександр Ткаченко окреслив три ключові проблеми у зв’язку з цим: небажання територіальних громад опікуватись закладами культури, відсутність комунікації на місцях та спроби провести ліквідацію та реорганізацію в обхід міністерство культури. Також звернувся до генерального прокурора України за підтримкою щодо перевірки дій посадових осіб місцевого самоврядування у випадках ліквідації закладів культури райрадами чи громадами без погодження з міністерством. «На завершення нагадаю – ліквідація не обов’язкова. Можлива реорганізація. І коли вона відбувається обгрунтовано і з дотриманням соціальних нормативів – це позначатиметься на підвищенні якості надання культурних послуг в регіонах. Заклад культури – це не про стіни, а про якісний зміст і попит на нього», – додав Ткаченко.

Та чи вважають чиновники Олександрійської райради так само, що заклад культури – це не про стіни, – незрозуміло. Хоча показовим є те, що раніше частину будинку, де народився і жив видатний український вчений Дмитро Чижевський, вже віддали під аптеку.

Звільнення фахівців

Через зменшення кількості райадміністрацій держслужбовці з них втрачають свої робочі місця. Президент України 18 січня підписав розпорядження «Про деякі питання, пов’язані з реорганізацією районних державних адміністрацій». Заступниця керівника апарату – начальниця відділу управління персоналом Кіровоградської ОДА Олена Нейман пояснила, що голів РДА попередять про звільнення після опублікування цього розпорядження в офіційному друкованому виданні.

– Згідно з Кодексом законів про працю, їх попередять за 60 календарних днів до звільнення. Протягом цього часу людина може залишатися на посаді до закінчення зазначеного терміну, – зазначила вона.

Та звільнення стало проблемою не лише голів РДА, а і працівників райвідділів культури, освіти, районних закладів культури тощо. Голова Кіровоградської федерації профспілок Максим Баланенко уточнив, що ухвалення постанови Верховної Ради «Про утворення та ліквідацію районів» стало підставою для припинення в області 17 РДА, а також причиною масового вивільнення працівників підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління або ж засновниками яких є РДА, які реорганізовуються.

– Зважаючи на вкрай складний стан на ринку праці в області, майже 10 тисяч запланованих до масового вивільнення працівників, що в 1,6 рази більше 2019 року, 21 тисячу безробітних (в 1,4 рази більше). Все це за умови трохи більше тисячі вакансій. Серед безробітних майже 60 відсотків активне населення до 44 років. Більшість попереджених – працівники державного управління і охорони здоров’я, – пояснив Баланенко.

Перехід повноважень, прав та обов’язків РДА, що припиняються, до райдержадміністрацій новоутворених районів здійснюється з моменту утворення відповідної комісії. Облдержадміністрація визначає голову комісії з реорганізації. «Дуже прикро, що, за попередніми відомостями, до складу комісій не включені представники профспілок», – додав голова обласної профспілки.

Важливість адміністративно-територіальної реформи, її ефективність і своєчасність для України загалом і Кіровоградщини не викликає сумнівів. Та і як будь-які зміни (навіть на краще) є дискомфортними, а іноді і болючими. в цьому випадку – це втрата робочих місць держслужбовцями. Не через якість їхньої роботи, а через те, що установи, де вони працювали, є зайвою бюрократичною ланкою.

Та водночас через людський фактор і безвідповідальність деяких чиновників РДА, які вже взялися до пошуку нової роботи, процес передачі майна і повноважень проходить не так гладко, як хотілося б. Та реформа рухається вперед, а громадянська небайдужість може розбурхати навіть міністерства.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ