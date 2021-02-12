ДО СПИСКУ ПІДПРИЄМСТВ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДОДАСТЬСЯ ЩЕ ОДИН ОБ’ЄКТ

Кіровоградська обласна рада стане першою в Україні, що взяла під свою опіку такий заклад.

Члени постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики під головуванням депутата Андрія Лісоти, за участі заступника голови обласної ради Дмитра Лінька одноголосно погодили проект рішення, про прийняття у власність та реорганізацію державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей».

Цей заклад нині не в найкращому стані. Будівлі потребують ремонту, матеріально-технічна база — суттєвого оновлення. І все через правову колізію, в якій знаходиться ліцей. Так склалося, що, на сьогодні, він має три форми власності, а по суті — не має єдиного дбайливого господаря.

Якщо депутати обласної ради на третій сесії, 19 лютого, проголосують «за», ліцей змінить свій статус і увійде до переліку комунальних закладів обласної ради.