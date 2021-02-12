ЗА СМЕРТЕЛЬНЕ ДТП – ЗА ГРАТИ БЕЗ ЗАСТАВИ (ФОТО)

У Ленінському районному суді обрали запобіжний захід водію, підозрюваному у скоєнні смертельної аварії на автодорозі Кропивницький – Кривий ріг біля села Гурівка Долинського району.

Суд розглянув та повністю задовольнив клопотання прокуратури, обравши запобіжний захід водію “BMW” у виді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Аварія сталася 9 лютого цього року. За версією слідчих, водій автомобіля «BMW» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з іншим авто – «Славута», водій якої загинув на місці.

Дружину загиблого та двох дворічних дітей-двійнят госпіталізували.

Наразі водію «BMW» інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України.