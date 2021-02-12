“КОВІДНІ” ЛІЖКА: 10 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2190 жителів області, 2080 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 10,5%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 11,9%.

110 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 35;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 19;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 13;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 12;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 2;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 12;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 17.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 14 тяжких хворих: 13 – в обласній лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 949 вільних.