“КОВІДНІ” ЛІЖКА: 10 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2190 жителів області, 2080 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 10,5%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 11,9%.
110 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 35;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 19;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 13;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 12;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 2;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 12;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 17.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 14 тяжких хворих: 13 – в обласній лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 949 вільних.