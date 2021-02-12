КІЛЬКІСТЬ СНІГОЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НА ДОРОГАХ ОБЛАСТІ ЧЕРЕЗ ХУРТОВИНУ УДВІЧІ ЗБІЛЬШИТЬСЯ

Через негоду Агентство місцевих автомобільних доріг Кіровоградської області вдвічі збільшить кількість снігоприбиральної техніки на трасах.

Про це повідомив директор ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» Анатолій Зорькін сьогодні, 12 лютого.

«Негода посилюється, потужність вітру в окремих районах області зросла до 30 м/с. Середній показник температури повітря по області складає 10 градусів морозу. Налипання мокрого снігу та крижаний дощ обмежують видимість на автошляхах, а також сприяють утворенню переметів й ожеледиці. На другу половину дня до робіт залучимо вдвічі більшу кількість спеціалізованої техніки, оскільки снігопад набирає обертів», – зазначив Анатолій Зорькін.

Він додав, що за добу для боротьби з ожеледицею дорожні служби регіону використали 267 тонн протиожеледної суміші.

Посадовець радить водіям автотранспортних засобів утриматися від подорожей на далекі відстані у період негоди.