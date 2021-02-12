МАЙЖЕ 145 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ ОТРИМАЮТЬ ДОМОГОСПОДАРСТВА КІРОВОГРАДЩИНИ

Домогосподарства Кіровоградщини отримають 144,2 мільйона гривень житлової субсидії за січень 2021 року.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Олександр Догаров.

«Житлову субсидію за січень 2021 року отримали 72,8 тисячі домогосподарств, тобто 17,8%. Виплати у грошовій безготівковій формі – 4,4 тисячі домогосподарств області на суму 9,6 мільйона гривень. Готівкою субсидію виплатили 68,4 тисячі домогосподарств на загальну суму 134,6 мільйона гривень», – уточнив Олександр Догаров.

Він додав, що середній розмір субсидії у січні становить 1980 гривень 7 копійок.

Також у січні 2021 року органи соцзахисту здійснили перерахунок розміру житлової субсидії у зв’язку з підвищенням тарифів на електропостачання .

«По кожному домоволодінню відбувся автоматичний перерахунок. Для цього людям не потрібно було звертатися до нас», – пояснив Олександр Догаров.

Зі слів директора департаменту, кошти з державного бюджету для виплати житлової субсидії надходять своєчасно, заборгованості немає.