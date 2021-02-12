ОЧІЛЬНИК ОБЛАСТІ ОЗНАЙОМИВСЯ З РОБОТОЮ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ГЕС (ФОТОГАЛЕРЕЯ)

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко ознайомився з роботою Кременчуцької гідроелектростанції.

«На сьогодні потужність ГЕС становить 700,4 МВт. До кінця наступного року ми плануємо реконструювати ще два гідроагрегати, а також продовжити модернізацію гідромеханічного й електротехнічного обладнання», – зазначив директор підприємства Сергій Яременко.

Він уточнив, що загалом Кременчуцька ГЕС має 12 гідроагрегатів.

Андрій Назаренко наголосив, що підприємство є складовою енергетичної безпеки України.

«У вересні минулого року президент затвердив Стратегію національної безпеки України. Енергетична складова є важливою її частиною. За 61 рік існування наша ГЕС демонструє лише стабільність і розвиток», – підкреслив голова облдержадміністрації.

Як повідомлялося раніше, очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко провів виїзний прийом громадян у Світловодську 10 лютого.