РОЗПОЧАЛА РОБОТУ МІЖВІДОМЧА ГРУПА З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ

В облдержадміністрації розпочала свою роботу міжвідомча група із забезпечення радіаційного захисту населення.

Про це повідомив заступник голови ОДА Сергій Шеремет.

Група працюватиме над проектом обласної програми захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання на 2021-2025 роки.

«До роботи у групі ми запросили фахівців із різних напрямків – це і головний лікар нашого онкоцентру Костянтин Яриніч, це і обласний санітарний лікар Надія Оперчук, це екологи й екоактивісти. Усі разом маємо підготувати пропозиції і сформувати обласну програму. Для нашого регіону це не просто черговий документ, це має бути реальний план дій», – наголосив Сергій Шеремет.

Нагадаємо, голів громад Кіровоградщини ОДА закликає долучитися до екологічної ініціативи «Угода мерів». Підписанти Угоди беруть на себе добровільні зобов’язання зменшити викиди CO2 мінімум на 40%, шляхом запровадження в себе енергоощадних заходів та поширення використання поновлюваних джерел енергії.