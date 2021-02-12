У ЗНАМ’ЯНСЬКІЙ ЛІКАРНІ ПОБУДУЮТЬ ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Сучасне відділення екстреної медичної допомоги у Знам’янській лікарні імені Лисенка область будуватиме спільно з міською владою.

Про це повідомив очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко.

«Попередньо питання відпрацювали з міським головою Володимиром Сокирком під час робочої зустрічі. На місці оцінили фронт робіт. У керівництва Знам’янки є повне розуміння, у якому напрямку слід рухатися», – зауважив голова облдержадміністрації.

Андрій Назаренко додав, що будівництво відбуватиметься за співфінансування.

Як повідомлялося раніше, на Кіровоградщині завершують будівництво відділень екстреної медичної допомоги у шести лікарнях.

Нагадаємо, обласна рада виділила майже 29 мільйонів гривень на добудову цих відділень.