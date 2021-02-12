У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ПРОКУРАТУРІ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2020 РІК

11 лютого 2021 року керівник обласної прокуратури Володимир Твердохліб провів оперативну нараду, присвячену підсумкам роботи органів прокуратури за 2020 рік на основних напрямах діяльності та визначенню першочергових завдань на наступний період.

У заході взяли участь співробітники апарату обласної прокуратури, керівники місцевих прокуратур, їх перші заступники та заступники.

Володимир Твердохліб підкреслив, що спільними зусиллями всього колективу органів обласної прокуратури вдалося досягти значних результатів в роботі, що сприяло загальному покращанню стану справ майже на всіх напрямах. Знижено рівень злочинності серед неповнолітніх на 20,5%. Знешкоджено 15 організованих угруповань, проти 9 у 2019 році. За належного процесуального керівництва органами ДБР завершено розслідування у кожному другому кримінальному провадженні, що є на 52,5 % більше у порівнянні з минулорічними даними. До суду скеровано 25 обвинувальних актів. У 10 разів більше направлено до суду обвинувальних актів у лісовій сфері.

Судами, за позовами прокурорів, відкрито провадження на понад 1469 млрд. грн. За майновими вимогами прокурорів в інтересах держави судами задоволено позовів на загальну суму 767 млн. грн. Відповідачами добровільно відшкодовано 543 млн. грн. Загалом за вжитими прокурорами цивільно-правовими заходами на користь держави присуджено 776 млн грн. Реально виконано судових рішень за позовами прокурорів на суму 215,7 млн. грн. При цьому вжитими органами прокуратури заходами на виконання судових рішень у 2020 році державі повернуто 998 га земельних ділянок вартістю понад 140 млн. грн.

Володимир Твердохліб наголосив на важливості ефективної роботи на ключових напрямках, визначених Генеральним прокурором України. Зокрема, це протидія злочинам – у сферах військово-промислового комплексу та проти основ національної безпеки; – у бюджетній сфері; – у сфері адміністрування податків та пов’язаних із відмиванням майна, одержаного злочинним шляхом; – у сфері паливно-енергетичного комплексу; злочинам відносно суб’єктів інвестиційної діяльності та щодо протиправного втручання у їх діяльність; у сферах земельних правовідносин, екології та незаконного використання природних ресурсів; кримінальним правопорушенням, пов’язаним із домашнім насильством та протидія оргзлочинності.