В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ

З нагоди 32-ї річниці від дня виведення обмеженого контингенту радянських військ із Афганістану в обласному центрі відбулося покладання квітів до пам’ятника «Воїнам-інтернаціоналістам» сьогодні, 15 лютого.

Традиційно на захід прийшли ветерани воєн, представники міської та обласної влади, гpомадські активісти й небайдужі містяни.

Пам’ять полеглих 32 роки тому в Афганістані вшанували хвилиною мовчання.

У бойових діях на території Афганістану взяли участь понад 160 тисяч солдатів і офіцерів із України, понад 8 тисяч зазнали поранення, більше 3 тисяч загинули. На Кіровоградщині 114 військовослужбовців не повернулися додому.