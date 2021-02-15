“КОВІДНІ” ЛІЖКА: 90 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2186 жителів області, 2079 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 10,2%, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 11,5%.
107 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 28;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 24;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 13;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 14;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 3;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 11;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 14 тяжких хворих: 13 – в обласній лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 956 вільних.