МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ ОБЛАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОТРИМАЮТЬ ДОДАТКОВІ ГРОШОВІ ВИПЛАТИ

Депутати обласної ради погодили спрямування фінансового ресурсу з обласного бюджету у сумі один мільйон гривень для забезпечення заходів по боротьбі з коронавірусом та його наслідками.

Ці кошти призначені для виплати грошової допомоги тим працівникам закладів системи охорони здоров’я обласного підпорядкування, які захворіли на COVID – 19 під час виконання професійних обов’язків.

Таке рішення було ухвалено під час чергового засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій під керівництвом голови постійної комісії Сергія Коваленка.

Постійна комісія також погодила розподіл додаткової дотації у сумі 16,2 мільйони гривень для бюджетів територіальних громад Кропивницької, Гайворонської, Олександрійської, Світловодської міських та Добровеличківської селищної рад. Ці кошти будуть спрямовані на оплату енергоносіїв та комунальних послуг опорним закладам охорони здоров’я в госпітальних округах, що включені у проєкт реконструкції приймальних відділень.