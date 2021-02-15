СУД ВИНІС ВИРОК ПОЛІЦЕЙСЬКОМУ, ЯКИЙ У СТАНІ СП’ЯНІННЯ СПРИЧИНИВ СМЕРТЕЛЬНУ ДТП

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Компаніївський районний суд Кіровоградської області визнав винним колишнього працівника поліції у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ч. 2 ст. 286 КК України) та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом трьох років.

За інформацією начальника відділу обласної прокуратури Євгена Бачуріна, ДТП трапилася у березні минулого року у смт. Компаніївка. 24 -річний працівник поліції, знаходячись поза службою та перебуваючи у стані алкогольного сп”яніння, керуючи технічно несправним автомобілем Ford Mondeo, грубо порушив правила дорожнього руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерева.

Від удару 19-річна пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні автомобіля, отримала численні тілесні ушкодження, які виявилися несумісними із життям і загинула на місці події.

На момент скоєння ДТП обвинувачений був чинним працівником поліції, і був звільнений з органів правопорядку уже після згаданої події.

Довідково: вирок суду набере законної сили після сплину строків на його апеляційне оскарження.