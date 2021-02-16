ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ НЕВИПЛАТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ОСВІТЯНАМ СВІТЛОВОДЩИНИ

Знам’янська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом невиплати заробітної плати працівникам закладів освіти Світловодської міської об’єднаної територіальної громади (ч.1 ст.175 КК України).

За даними слідства, з початку поточного року заборгованість із виплати заробітної плати освітянам Світловодської міської ОТГ становить близько 3,7 млн. грн.

Не отримали виплати зарплати 224 працівника – трьох дошкільних закладів, п’яти шкіл та одного спеціалізованого навчального закладу.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 (безпідставна невиплата заробітної плати) КК України.

Досудове розслідування здійснюють працівники Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області.

Аналогічне кримінальне провадження зареєстровано і щодо невиплати заробітної плати 51 працівнику закладів культури цієї ж Світловодської міської ОТГ.

Заборгованість перед працівниками семи клубів та п’яти бібліотек складає 520 тис. грн.