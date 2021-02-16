КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика області останньої доби: 20 захворіли, 39 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 лютого.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 165 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 17.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

шість у м. Кропивницькому;

три у м. Олександрія;

чотири у м. Знам‘янка;

один у Вільшанському районі;

один у Добровеличківському районі;

один у Компаніївському районі;

два у Кропивницькому районі;

один у Новоукраїнському районі;

один в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 7 жителів обласного центру, 3 з м. Олександрія та стільки ж з м. Світловодськ і Долинського району, по 1 з Вільшанського, Добровеличківського, Компаніївського, Новоукраїнського та Олександрійського районів, 12 у Кропивницькому районі, а також 2 з Новомиргородського району та стільки ж з Петрівського і Світловодського районів.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 1 летальний випадок COVID-19. Йдеться про 78-річну жінку з Петрівського району.