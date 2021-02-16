НА КІРОВОГРАДЩИНІ 258 ШКІЛ НАВЧАЮТЬСЯ ОФЛАЙН

Із 310 шкіл Кіровоградщини очно навчаються 258, у тому числі всі 10 шкіл-інтернатів.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки ОДА Ельза Лещенко сьогодні, 16 лютого.

«На дистанційному навчанні перебувають 23 школи, на змішаному – 32. Серед закладів вищої освіти – 4 навчаються офлайн, 3 – онлайн, 1 виш на змішаній формі, студенти ще одного – проходять практику», – уточнила Ельза Лещенко і додала, всі 18 закладів професійної освіти перебувають на змішаній формі навчання.

Директорка департаменту нагадала, що Міністерство освіти та науки рекомендувало керівникам навчальних закладів перевести школярів на дистанційну форму навчання через складні погодні умови та зниження температури.

«Ми бачимо, скільки випало снігу за останню добу. Тому, щоб не ризикувати життям і здоров’ям дітей, де найскладніша ситуація внаслідок погодних умов, ми рекомендували керівникам освітніх закладів забезпечити навчання онлайн», – зауважила Ельза Лещенко.