“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ЗАЙНЯТО МЕНШЕ 10 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 2182 жителів області, 2080 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 9,7 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 10,8 %.
102 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 32;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 27;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 10;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 5;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 5;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 10;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 13.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 12 тяжких хворих: 11 – в обласній лікарні, 1 – в Олександріській міській лікарні.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 956 вільних.