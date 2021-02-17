“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ЗАЙНЯТО МЕНШЕ 10 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 2182 жителів області, 2080 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 9,7 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 10,8 %.

102 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 32;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 27;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 10;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 5;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 5;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 10;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 13.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 12 тяжких хворих: 11 – в обласній лікарні, 1 – в Олександріській міській лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 956 вільних.