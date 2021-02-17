КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 17 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика області останньої доби: 52 мешканці захворіли, 34 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 17 лютого.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 398 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 11.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сімнадцять у м. Кропивницькому;

три у м. Олександрія;

п’ять у Благовіщенському районі;

п’ять у Вільшанському районі;

один у Добровеличківському районі;

два у Долинському районі;

два у Маловисківському районі;

три у Новгородківському районі;

один у Новоархангельському районі;

два у Новомиргородському районі;

три в Олександрійському районі;

шість у Петрівському районі;

два в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 14 жителів обласного центру, 7 з м. Олександрія, по 1 з Добровеличківського, Новомиргородського, Устинівського та Онуфріївського районів, 3 в Олександрівському районі, 4 в Олександрійському районі та 2 в Петрівському районі.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 75-річну жінку з м. Олександрія та 65-річного чоловіка з обласного центру.