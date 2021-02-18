ВСТАНОВЛЯТЬ ПРАПОР, КОМСОМОЛЬЦІВ ПРИБЕРУТЬ

Міськрада Кропивницького визначилась із місцем, де буде встановлено найвищий, тридцятиметровий, прапор України. Нагадаємо, на це з бюджету виділено 5 мільйонів гривень.

15 лютого у міській раді відбулось засідання архітектурно-містобудівної ради Кропивницького під головуванням т. в. о. начальника управління містобудування та архітектури Ірини Мартинової. На розгляд ради було винесено два питання: доручення Офісу Президента щодо визначення місця розташування Державного Прапора України на території міста Кропивницького та заходи з виконання законодавства України щодо декомунізації пам’ятників комуністичного режиму.

Члени ради розглянули всі пропозиції щодо встановлення найвищого флагштока з Державним Прапором України. Такими місцями представники громадськості називали територію біля Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області, набережну міста на прилеглому майданчику до Головного управління ДФС у Кіровоградській області або на місці, де раніше планувався пам’ятник пам’ятник Жертвам Голодомору, Ковалівський парк, Меморіальний комплекс «Фортечні вали» або ж земельна ділянка біля супермаркету “Копілка”.

Члени ради зійшлися на думці, що найвищий Державний Прапор України має бути розміщений у центрі міста та мати зручний під’їзд для технічного обслуговування споруди. Крім того, він має відповідати правилам з техніки безпеки, а територія навколо нього має бути достатньо широкою аби під час державних свят зручно розміщалися люди.

Найбільш прийнятним варіантом для розміщення прапору, на думку членів архітектурно-містобудівної ради, виявився парк Ковалівський. Цю пропозицію підтримала більшість. Тому її нададуть для розгляду до обласної державної адміністрації.

Цікаво, що на початку лютого на сайті міськради з посиланням на міського голову Андрія Райковича повідомлялося, що рішення про встановлення на тому чи іншому місці найвищого прапора України у Кропивницькому залежатиме від думки громади. Дійсно, обговорювався і варіант Ковалівського парку, хоча ветерансько-волонтерська спільнота висловлювалась за локацію на Валах:

– Встановити його в Ковалівському парку – це гарна ідея. Тут завжди відпочиває багато людей, граються діти. До того ж це буде першим етапом реконструкції парку, ми плануємо облаштувати його центральну площу та доріжки, і почнемо перетворювати цю зелену зону на справді улюблене місце відпочинку наших містян, – розповів Андрій Райкович. – Але ми обов’язково повинні вислухати й почути думку громади з цього питання, без містян це рішення приймати не будемо.

У другій частині засідання члени ради розглянули запит від низки громадських організацій щодо демонтажу пам’ятників комуністичного режиму. Мова йшла про пам’ятник Комсомольським поколінням Кіровоградщини, розташований у сквері Олександра Кондакова, пам’ятник Героям громадянської та Великої Вітчизняної війни, у сквері Слави та пам’ятник Солдатам правопорядку.

– Демонтаж пам’ятників архітектури — це досить затратний процес. Лише на одну масштабну споруду з місцевого бюджету необхідно буде виділити від 1,5 до 1,8 мільйона гривень, – зауважила Ірина Мартинова.

Думки членів ради розійшлися під час обговорення: одні архітектори наполягали на необхідності здійснювати демонтаж у контексті реконструкції скверів, інші переконували, що пам’ятники – це частина епохи, монументальне мистецтво і їх треба залишити на своєму місці, треті – пропонували створити музей просто неба і там розмістити всі символи комуністичного режиму.

Начальник управління культури та туризму міської ради Анна Назарець нагадала членам ради, що топонімічна комісія підтримала питання демонтажу пам’ятника Комсомольским поколінням Кіровоградщини. У той же час, члени топонімічної комісії відхилили пропозицію демонтажу пам’ятного знака партизанам, що у парку Ковалівському, та пам’ятника Солдатам правопорядку. Проти його знесення виступили і мешканці міста.

Тож остаточного рішення архітектурно-містобудівна рада Кропивницького з цього питання ще не сформувала.