ДУМКИ З ПРИВОДУ: ЩЕ ОДНЕ КОМУНАЛЬНЕ ЛИХО

Хто з простих людей з початку цього року не кляне на всі боки житлово-комунальних товаришів за нові, зовсім захмарні, тарифи на послуги? Вони у сукупності й раніше були для багатьох, м`яко кажучи, не зовсім підйомні. А зараз, даруйте за поганий прогноз, на Україну комунальну чекає щось жахливе.

Так, влада начебто відреагувала: дещо розцінки по газу зменшили на зимовий період, тобто ненадовго. Решта ж комірного залишається захмарним для середнього українця. А в цей час влада… створює Державну житлово-комунальну інспекцію. Це розкішний вихід із ситуації. По-простому кажучи, це в кожній області, в кожному місті, районі, територіальній громаді з’явиться по кілька чиновників, де по одному, де по кілька десятків. Мало вам, люди, ЖЕКів, КРЕПів, управлінь ЖКГ усіх рівнів – тепер ви ще будете годувати цих чиновників. І їхнє недешеве утримання (там же не мінімалку будуть платити)… закладуть у комунальні тарифи! Тобто утримання осель ще подорожчає.

У «користі» цих нових контор «Роги та комунальні послуги» немає жодних сумнівів. Бо її не буде! Чи вони будуть ходити за двірниками та відслідковувати, чи густо ті посипають сніг та лід взимку? Та просто більше піску видавайте двірникам та додайте їм до зарплатні гривень п’ятсот. Користі буде набагато більше.

Як колись багато разів говорив у своїх виступах та інтерв’ю Віктор Пинзеник, економіст, віце-прем’єр-міністр: «Якщо ви хочете, щоб в Україні не було яблук, створіть державне відомство «Укряблуко». Воно за рік зробить усе, аби цього фрукту в країні не було. Бажаєте, щоб в державі зникла якась галузь економіки чи життя – створіть для неї відповідне міністерство. Потім й воно згине, але справу свою зробить. Свого часу в нас були Міністерство конверсії, міністерство інвестиційної політики, Міністерство з питань власності та підприємництва, Міністерство зв’язку, Міністерство лісового господарства. І де вони зараз?

Та справу зроблено, одного прикладу конверсії вистачає. Скільки військових підприємств та частин було знищено тим міністерством, ніхто й не підрахує. Десь на заводах замість військової техніки вищого рівня (як це було на заводі АРЗ, що окрім ремонту обладнання випускав нове обладнання для військових аеродромів) просто здають колишні цехи в оренду. Чимало просто знищено.

Хоча… Знаєте, навіть міністерств та відомств не потрібно. «Укряблуко» створене не було, але все одно в наших магазинах яблука з Польщі, Іспанії, Греції. І таких позицій безліч – що казати, коли більшість картоплі в нас – з Нідерландів?

І ось буде Державна житлово-комунальна інспекція. В кращому випадку це буде просто купка ледачих бюрократів-паразитів. У гіршому – щось на кшталт Державної архітектурно-будівельної інспекції, жахливо корумпованої контори, яка паразитувала на будівництві, «завдяки» їй у нас майже немає нового недорого житла. На щастя, нещодавно цю шкідницьку організацію прибили. Натомість… створили Державну сервісну службу містобудування України! Поки ще з нею не все зрозуміло крім того, що працюють в ній майже ті самі люди, що й в ДАБІ.

Тож «вітаємо» вас із новим житлово-комунальним органом. Сподіваюся, ми і його переживемо…

Геннадій РИБЧЕНКОВ