“КОВІДНІ” ЛІЖКА: 90 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2179 жителів області, 2071 – лікується амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 10,3 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 11,5 %.

108 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 33;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 29;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 8;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 9;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 5;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 10;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 12 тяжких хворих: 11 – в обласній лікарні, 1 – в Олександрійській міській лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 957 вільних.