“КОВІДНІ” ЛІЖКА: 90 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2179 жителів області, 2071 – лікується амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 10,3 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 11,5 %.
108 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 33;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 29;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 8;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 9;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 5;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 10;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 14.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 12 тяжких хворих: 11 – в обласній лікарні, 1 – в Олександрійській міській лікарні.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 957 вільних.