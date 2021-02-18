КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 18 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика області: 31 людина захворіла, 33 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 18 лютого.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 290 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 16.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

десять у м. Кропивницькому;

чотири у м. Олександрія;

два у м. Світловодськ;

один у Вільшанському районі;

один у Добровеличківському районі;

один у Компаніївському районі;

три у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

два у Новомиргородському районі;

два в Олександрівському районі;

чотири у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу 13 жителів обласного центру, по 1 з м. Світловодськ та Благовіщенського, Добровеличківського, Компаніївського, Маловисківського, Новомиргородського, Олександрівського та Світловодського районів, а також 2 в Петрівському районі та 10 жителів з Устинівського району.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 1 летальний випадок COVID-19. Йдеться про 72-річну жінку з Маловисківського району.