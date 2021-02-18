КРОПИВНИЦЬКІ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІ БЕРУТЬ УЧАТЬ У ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ

Бійці 3 полку Сил спеціальних операцій ФК «Кропивницький» змагатимуться у Чемпіонаті України з футболу серед команд ліги учасників АТО.

Про це повідомив представник команди Віктор Клеменюк.

«Завтра наша футбольна команда змагатиметься в чемпіонаті з футзалу серед підрозділів Сил спеціальних операцій у Броварах, а з 22 по 26 лютого буде захищати честь у чемпіонаті Збройних Сил України в Харкові», – розповів представник команди.

За його словами, змагання у Броварах і Харкові є першим етапом підготовки до Чемпіонату України з футболу серед команд ліги учасників АТО. Він триватиме з березня по жовтень. Команда 3 полку бере участь в цьому чемпіонаті з 2018 року. Команду складають 25 бійців віком від 18 до 40 років. Кропивницька команда ставала переможцем чемпіонату у 2018 році та бронзовим призером у 2019 році», – додав Віктор Клеменюк.

Довідково:

Всеукраїнська Футбольна Ліга учасників АТО – це єдиний в Україні чемпіонат із футболу серед учасників і ветеранів АТО/ООС, де участь беруть 100% захисників України.

Чемпіонат офіційно внесений в Єдиний календар фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України на 2021 рік.