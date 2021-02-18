КІРОВОГРАДЩИНА НАСТУПНОГО ТИЖНЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ

Україна, зокрема й Кіровоградська область, з 24 лютого 2021 року повернеться до моделі адаптивного карантину. В межах області встановлюватиметься той чи інший рівень карантинних обмежень, залежно від епідемічної ситуації.

Про це повідомив начальник управління з питань цивільного захисту ОДА Володимир Слінченко .

«Передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен із яких має чіткі обмеження та критерії визначення. У яку зону віднесуть Кіровоградщину – МОЗ визначить на підставі даних про захворюваність, заповненість ліжок, відведених для госпіталізації хворих на COVID-19, динаміку госпіталізації, показники, що характеризують тестування осіб із підозрою на коронавірус. Рішення набуде чинності за тиждень, бо жителі області матимуть змогу завчасно з ним ознайомитися», – зазначив Володимир Слінченко.

Посадовець додав, що постанова передбачає встановлення базового «жовтого» рівня для всієї країни.