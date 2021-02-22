“КОВІДНІ” ЛІЖКА: МАЙЖЕ 90 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 2084 жителя області, 1954 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 12,4 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 13,5 %.

130 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 32;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 35;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 10;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 13;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 7;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 17;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 16.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 10 тяжких хворих: 8 – в обласній лікарні, 1- в Центральній міській лікарні та 1- в Олександрійській міській лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 930 вільних.