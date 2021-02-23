“КОВІДНІ ЛІЖКА”: ЗАЙНЯТІ 13 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 2081 житель області, 1946 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 12,9 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 14,9 %.

135 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 35;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 36;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 12;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 14;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 7;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 16;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 15.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 8 тяжких хворих: 7 – в обласній лікарні, 1- в Центральній міській лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 915 вільних.