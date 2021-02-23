“КОВІДНІ ЛІЖКА”: ЗАЙНЯТІ 13 ВІДСОТКІВ

Наразі на COVID-19 хворіють 2081 житель області, 1946 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 12,9 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 14,9 %.
135 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 35;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 36;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 12;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 14;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 7;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 16;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 15.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 8 тяжких хворих: 7 – в обласній лікарні, 1- в Центральній міській лікарні.
Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 915 вільних.